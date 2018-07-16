Российские ученые разработали систему адресной доставки лекарств

Фото: ТАСС/DPA/Jochen Eckel
Систему внутриклеточной доставки лекарств создали в Институте теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН. Действующее вещество предполагается доставлять к опухоли в микрокапсулах, предотвращающих его воздействие на здоровые ткани человека.
Предполагается, что лекарство будет высвобождаться только там, где это нужно. Использовать для доставки будут полиэлектролитные микрокапсулы, включающие в себя наночастицы диоксида церия, пригодные для создания лекарств нового поколения.
Препараты, доставляющие лекарство к пораженным областям организма, могут появиться на рынке в ближайшие пять лет, сообщает газета "Известия".
Ранее западные исследователи также представили свой способ адресной борьбы с онкологическими заболеваниями. Они разработали препараn, на основе модифицированного вируса коровьей оспы Pexa-Vec. Он стимулирует иммунитет на борьбу с раковыми клетками и препятствует развитию опухоли и поражает только злокачественное образование.
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