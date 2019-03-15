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11:03

Яичница может быть опасна для сердца

наука еда

11:03

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Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Яичница может быть опасна для сердца, сообщает New York Times.

Одни эксперты считают, что это блюдо, без которого многие не могут представить свой завтрак, не несет вред для организма, несмотря большое количество холестерина. В то же время другие настаивают, что яичница вредна, и новое исследование показало, что они могут быть правы.

В научном эксперименте приняли участие 30 тысяч человек, за которыми в среднем наблюдали 17 лет. Как оказалось, каждые дополнительные 300 миллиграмм холестерина в дневном рационе увеличивали риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а риск преждевременной смерти – на 18%.

Из этого следует вывод, что чем больше яиц употребляет человек, тем выше риск для его организма.

наука еда

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