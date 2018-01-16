Впервые опубликован рассекреченный отчет о советской миссии на Луне

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Холдинг "Российские космические системы" впервые опубликовал рассекреченный отчет о работе советской миссии на Луне.

Станция "Луна-21" с "Луноходом-2" совершила мягкую посадку на спутник Земли 45 лет назад. В документе подробно описаны проблемы, возникшие во время работы, и их решения.

В первой части отчета говорится о работе комплекса бортовой аппаратуры с системой малокадрового телевидения. Во второй речь идет о наземном комплексе связи "Сатурн-МС". Эти аппараты управляли луноходом.

Приборы испытали на Земле в 1972 году. Тогда специалисты нашли недостатки в работе системы дальней радиосвязи, однако их удалось исправить. Первое серьезное замечание к работе приборов появилось лишь на 250-м сеансе связи. Тогда луноходу трижды скомандовали "стоп" во время подхода машины к кратеру.

В документе также описывается работа оптико-лазерного канала связи и приводится информация о системе малокадрового телевидения – "глазе" водителей "Лунохода-1" и "Лунохода-2".

Впервые в истории данные были передана по оптико-лазерному каналу в сторону Луны и обратно – по радиоканалу на 306-м сеансе связи. А на 503-м сеансе связи температура внутри аппарата возросла до 43–47 градусов. После этого луноход не выходил на связь.

Система дистанционного управления лунохода действовала с 16 января до 10 мая 1973 года. Этот опыт позволил конструкторам создать другие аппараты для изучения планет Солнечной системы.

"Луна-21" приземлилась на восточной окраине Моря Ясности 15 января 1973 года. Луноходу удалось пройти 42 километра за четыре месяца. Он передал на Землю 86 панорам и примерно 80 тысяч телекадров. Случайное попадание грунта спровоцировало перегрев прибора, после чего он вышел из строя.

Ранее стало известно о смерти 87-летнего астронавта США Джона Янга, совершившего высадку на Луну.