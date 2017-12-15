Генетики нашли способ избавить людей от боли

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Исследователи обнаружили ген, мутация которого может сделать людей нечувствительными к боли. Определить его помогла итальянская семья Марсли, члены которой не ощущали боль вовсе или чувствовали ее иначе, чем другие люди.

От бабушки до родных дочерей и внуков все перенесли серьезные травмы в жизни, не осознавая, что они их получили. Среди повреждений были сильные ожоги и переломы.

Ученые отследили весь путь развития генов семьи и нашли причину отсутствия чувствительности к боли. Оказалось, что у всех Марсли изменен ген ZFHX2, отвечающий за интерпретацию болевых сигналов нервами, сообщают "Аргументы недели".

Были проведены опыты над мышами, которым также изменили этот ген. В результате животные почти перестали чувствовать боль. Открытие хотят применить в производстве обезболивающих препаратов, которые помогут улучшить качество жизни многих пациентов.