Генетики нашли способ избавить людей от боли

Фото: depositphotos/Syda_Productions
Исследователи обнаружили ген, мутация которого может сделать людей нечувствительными к боли. Определить его помогла итальянская семья Марсли, члены которой не ощущали боль вовсе или чувствовали ее иначе, чем другие люди.
От бабушки до родных дочерей и внуков все перенесли серьезные травмы в жизни, не осознавая, что они их получили. Среди повреждений были сильные ожоги и переломы.
Ученые отследили весь путь развития генов семьи и нашли причину отсутствия чувствительности к боли. Оказалось, что у всех Марсли изменен ген ZFHX2, отвечающий за интерпретацию болевых сигналов нервами, сообщают "Аргументы недели".
Были проведены опыты над мышами, которым также изменили этот ген. В результате животные почти перестали чувствовать боль. Открытие хотят применить в производстве обезболивающих препаратов, которые помогут улучшить качество жизни многих пациентов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: