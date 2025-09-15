Фото: 123RF/danmorgan12

У жителей столицы будет шанс увидеть северное сияние в ночь с 15 на 16 сентября, рассказал Москве 24 старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов.

Ранее в СМИ появилась информация, что северное сияние озарит небо над городом в ночь на вторник. Ученый пояснил, что данное явление – это визуальные проявления геомагнитных штормов, то есть они всегда возникают в результате солнечной активности.

"Чем сильнее магнитная буря, тем шире так называемое авроральное кольцо – участок Земли, над которым можно наблюдать полярное сияние, оно перемещается ближе к средним широтам", – отметил эксперт.



Николай Железнов старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук По прогнозу, 15 и 16 сентября возмущения будут достаточно слабые. По пятибалльной шкале – это примерно один. Поэтому даже если северное сияние и возникнет, то его будет видно в северных приполярных широтах. Однако бури могут вести себя непредсказуемо, так что шанс полюбоваться красивым явлением у москвичей все же есть.

При этом Железнов напомнил, что в большом городе наблюдать северное сияние мешает свет, исходящий от фонарей и зданий, поэтому лучше отправиться за город.

"Смотреть надо на север, хотя сияние в любом случае растянется практически на все небо. Согласно прогнозу, большая вероятность увидеть его ранним утром, где-то перед рассветом. Это могут быть красные, зеленые, фиолетовые всполохи. Иногда они бывают в виде кольца", – отметил эксперт.

Ранее астроном и руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что с 10 по 28 сентября над большей частью России, в том числе над Москвой, можно наблюдать пролет Международной космической станции (МКС). Ее будет видно вечером, но только на безоблачном небе и в определенные короткие промежутки времени.

