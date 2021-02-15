Ученые признали повышенную летальность "британского" штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новый "британский" штамм коронавируса гораздо опаснее для человека, чем сама исходная форма патогена. Об этом свидетельствуют данные из отчета Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).
До настоящего момента официального подтверждения от ученых не было. Специалисты проанализировали материалы, полученные от лондонских врачей.
"Новый вариант вируса демонстрирует более высокую летальность, на 30–70 процентов", – говорится в документе.
По мнению специалистов, изучение данных материалов необходимо продолжить, несмотря на полученную статистику. Исследователям предстоит установить первопричины летальности штамма VUI-202012/01.
Согласно предварительным выводам, высокий риск смерти связан с увеличенной вирусной нагрузкой при заражении "британским" вариантом коронавируса. В результате болезнь протекает в более осложненной форме.
О новой мутации вируса из Великобритании сообщалось в середине декабря. Вирусологи зафиксировали новый штамм под названием SARS-CoV-2 — VUI-202012/01. Спустя несколько дней стало ясно, что мутация распространяется на 70 процентов быстрее исходника.
Роспотребнадзор зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления "британского" штамма коронавируса.
Тест на выявление мутации N501Y разработал Центральный НИИ Эпидемиологии. Набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT можно использовать для создания тестов на другие мутации.
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