Новый вид карликовых лемуров открыли на Мадагаскаре

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Американские ученые открыли на Мадагаскаре новый вид карликовых лемуров. Животное назвали в честь австралийского приматолога Колина Гровса – карликовый лемур Гровса.

Зверьки размером всего 17 сантиметров имеют 28-сантиметровый хвост. У них большие глаза и сильные цепкие пальцы. Они селятся в тропических лесах на юго-востоке полуострова и питаются в основном фруктами, сообщает "Газета.ру".

Открыть новый вид удалось благодаря ДНК-анализу, так как некоторые виды лемуров очень схожи внешне. Исследователи надеются в ближайшее время открыть и другие виды.