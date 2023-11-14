14 ноября, 17:00Наука
В Москве стартовал годовой эксперимент по имитации полета на Луну
Фото: vk.com/imbp_ru
Международный эксперимент по имитации межпланетного космического полета SIRIUS-23 стартовал в Москве. Об этом сообщается на сайте проекта.
Эксперимент начался 14 ноября и продлится 365 суток на базе Института медико‑биологических проблем (ИМБП) РАН.
В состав экипажа вошли шестеро добровольцев: командир Юрий Чеботарев, бортинженер Анжелика Парфенова, врач Ксения Орлова, исследователь Ксения Шишенина, исследователь Рустам Зарипов (все из России), а также исследователь Ольга Мастицкая (Белоруссия).
Главной целью проекта SIRIUS является исследование механизмов адаптации организма человека к условиям изоляции. Сценарий эксперимента моделирует отправление на Луну, по которому предусмотрены стыковки с грузовыми транспортными кораблями, облет спутника с поиском места посадки, многократная высадка четырех членов экипажа на поверхность Луны и дистанционное управление ровером.
Ранее мексиканец Карлос Оласкоаги, являвшийся кандидатом на участие в лунной миссии SIRIUS-20/21, рассказал, как отбирали желающих. По его словам, одним из обязательных условий было знание русского языка.
Имитация годового космического полета стартовала в Москве
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