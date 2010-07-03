Ученые рассказали о вреде солнцезащитного крема

Фото: depositphotos/grinvalds

Американские ученые выяснили, какой вред человеческому организму наносят солнцезащитные кремы, сообщает "Мир 24".

Исследование показало, что ингредиенты солнцезащитных средств, которые блокируют ультрафиолетовое излучение, при систематическом применении всасываются в кровь. Речь в частности идет об оксибензоне, авобензоне, октокрилене и экамсуле.

В эксперименте участвовали 24 здоровых добровольца обоих полов возрастом около 35 лет. На протяжении четырех дней они по четыре раза в сутки наносили на кожу солнцезащитный лосьон, крем или спрей, покрывая большую часть тела. Сразу после эксперимента у добровольцев взяли анализы крови.

Выяснилось, что регулярное нанесение средств на кожу приводит к повышению содержания вредных веществ. К примеру, при установленном FDA пороге безопасности для авобензона 0,5 нанограмма на миллилитр в крови участников эксперимента эта цифра составила примерно 4 нанограмма на миллилитр.

Ученые считают, что это может вызывать гормональные нарушения у человека, которые угрожают его репродуктивной системе и обладает канцерогенным эффектом. Несмотря на это, эксперты утверждают, что для подтверждения вреда солнцезащитных кремов нужны более масштабные исследования.