Ученые нашли способ восстанавливать клетки сердца

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Ученые из Великобритании, Италии и Австралии смогли добиться регенерации клеток сердца. Результаты работы были обнародованы в журнале Nature Communications.
Исследование началось вокруг гена Мус, который часто провоцирует возникновение рака и играет ключевую роль в развитии онкологии. В то же время случаев рака сердца очень мало, поскольку в этом органе нет благотворной среды, позволяющей онкологии развиться.
Поэтому первые попытки внедрения и активизации гена Мус в сердце при опытах, проводимых на мышах, не приводили ни к каким результатам. Регенерация клеток сердца началась после того, как в орган добавили белок Cyclin T1, который необходим для катализации управляемой активности гена Myc. После произведения операции клетки сердца начали реплицироваться.
Руководитель исследования Кэтрин Уилсон отметила, что это большой прорыв, поскольку ни один современный метод лечения не способен регенерировать клетки сердца.
"Неспособность сердца к самовосстановлению является значительной неудовлетворенной клинической потребностью. Мы обнаружили, что, даже когда Myc включен в сердце, не существует инструментов, чтобы заставить его работать. Это может быть одной из причин, по которой рак сердца очень редко встречается. Теперь мы знаем, чего не хватает, мы можем добавить это и заставить клетки размножаться", – резюмировала Уилсон.
Ранее американские ученые разработали искусственный вирус для борьбы с коронавирусом. В то же время они предостерегли от разговоров о разработке реальной вакцины от COVID-19.
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