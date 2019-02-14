Вторжение на чужую половину матраса предотвратит умная кровать

Компания Ford решила помочь людям, на чью половину матраса покушаются их партнеры. Для этого специалисты фирмы создали "умную" двуспальную кровать Lane-Keeping Bed, способную удерживать спящих на разных сторонах.

Видео концепта изобретения опубликовал YouTube-канал Ford Europe. В ролике рассказывается, как постель сама размечает территорию для обоих партнеров и перекатывает того, кто нарушает границу.

Разработка изменит жизнь пар, мешающих друг другу и страдающих от хронического недосыпа. Кровать вошла в серию товаров Ford Interventions, продвигаемых автомобильной компанией в качестве предметов повседневного пользования.

В случае с Lane-Keeping Bed использована технология Lane-Keeping Aid. В машинах эта опция отслеживает разметку дороги и помогает их владельцам вернуться в нужную полосу.

Ранее врач-отоларинголог разобрал методы борьбы с храпом, который часто приводит к недосыпу партнеров людей, страдающих этим недугом. Главной рекомендацией специалиста стал визит к врачу.