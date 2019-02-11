Эксперт рассказал о способах борьбы с храпом

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Специалисты регулярно разрабатывают приспособления для борьбы с храпом, звук которых порой достигает 69 децибел. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев оценил все существующие методы избавления от недуга и рассказал, какие из них он считает наиболее эффективными, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам медика, различные спреи от храпа увеличивают тонус мягкого неба, которое вибрирует при носовом и горловом дыхании. Подобные средства можно назвать неплохими, если не считать риск развития привыкания. Еще один нюанс связан со строением мягкого неба. Из-за небольшой каемки препарат даже при многократном использовании так и не достигнет цели.

Впрочем, спреи подойдут для длительных перелетов, поездок на поездах и командировки. Эффект от средств, которые не обладают лечебным действием, заметен в течение недели.

От храпа нередко используют клипсы, пластыри и браслеты. Почти все они помогают людям с искривленной носовой перегородкой. Например, клипса и пластырь раздвигают крылья носа и увеличивают дыхательный объем. Этими средствами активно пользуются спортсмены, которым нужно хорошо дышать при больших нагрузках.

А вот браслеты специально бьют током. Когда человек начинает храпеть, прибор дает небольшой разряд и храпящий просыпается. Это не самый удачный вариант для здоровья, способный привести к недостатку сна.

Поскольку храпящим не рекомендуют спать на спине, в ход идут специальные ортопедические подушки и мячики, которые человек подкладывает под себя. Впрочем, и эти приспособления не решают проблему, а лишь устраняют симптомы.

Польза распространенной дыхательной гимнастики, по словам врача, сводится к тому, что с ее помощью можно хорошо провентилировать мозг.

Тем, кто всерьез хочет покончить с храпом, стоит записаться к врачу-сомнологу. Он диагностирует проблему, проводит специальные исследования и обследования, например, полисомнографическое, чтобы оценить ночное апноэ, развивающееся на фоне храпа.

Затем к делу подключается ЛОР. В ряде случаев он может хирургическим путем выровнять носовую перегородку.

Некоторые пациенты доходят и до СИПАП-терапии. Специальный аппарат ставят на прикроватную тумбочку. В нем есть маска, которую человек должен надевать, если чувствует, что начинает храпеть или перестает дышать во сне. Когда спящий перестает дышать, начинает работать вентилятор, компрессор нагнетает воздух, который поступает в носоглотку. В исчезают ночные остановки дыхания и человек высыпается.

Среди рекомендаций по профилактике храпа врач отметил пересмотр рациона и сон в хорошо проветренном помещении со свежим воздухом.

Ранее врачи дали советы людям, страдающим от сонливости. Им рекомендовали уехать на несколько недель в любую другую страну, где много солнца. Если такой возможности нет, то стоит выходить в течение светового дня на улицу минимум на 40 минут.