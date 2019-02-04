Врачи дали рецепт победы над сонливостью

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Известно более 50 болезней сна. Однако самой распространенной причиной сонливости и недосыпа является сезонное аффективное расстройство, или сезонная депрессия, связанная с недостатком солнечного света. В результате человек начинает чувствовать слабость и усталость в течение дня.

Как сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на президента Российского общества сомнологов, профессора Романа Бузунова, существует несколько вариантов борьбы с сонливостью. Во-первых, можно уехать на несколько недель в любую другую страну, где много солнца. Если улететь в теплые края не получается, то по возможности стоит выходить в течение светового дня на улицу минимум минут на 40. Если и такой возможности нет, то можно использовать в помещении яркие лампы холодного белого света, так как он воспринимается мозгом как солнечный, который подавляет продукцию мелатонина – гормона сна и стимулирует выработку серотонина.

Также в зимнее время необходимо соблюдать более жесткий график времени подъема.

"Время подъема – один из основных времязадавателей, который регулирует наши суточные ритмы. Ели же, например, вы позже легли и позже встали, то далее захочется еще позже лечь и еще позже встать. При этом сбиваются наши суточные ритмы, и ночью развивается бессонница, а днем сонливость", – пояснил Бузунов.

Кроме того, важно следить за своим питанием, так как причиной вялости может быть несбалансированный рацион. Недостаток витаминов группы В и D, микроэлементов кальция, магния, фосфора может ухудшать качество сна ночью, а днем вызывать сонливость.

Ранее американские ученые-сомнологи определили самую вредную позу для сна. В ходе исследований они выяснили, что сон на животе негативно влияет не только на качество ночного отдыха, но и на здоровье человека.

Специалисты говорят, что спать надо в таком положении, чтобы голова и шея могли свободно поворачиваться. Это помогает сохранить правильное дыхание. На животе, утверждают сомнологи, это почти невозможно. Также в этой позе затекают мышцы шеи, что плохо влияет на сосуды и вырастает нагрузка на позвоночник.

Ученые также выяснили, что дневная сонливость у людей преклонного возраста может быть симптомом развития болезни Альцгеймера. Наилучшей профилактикой болезни Альцгеймера признаны диета, физические нагрузки и познавательная активность. По мнению исследователей, сюда же можно добавить и хороший сон.

Как показала работа с тысячами добровольцев, которая велась с 1958 года, у жаловавшихся на частую дремоту склонность к болезни Альцгеймера была почти в три раза выше. Кроме того, ученые нашли новые доказательства того, что плохой ночной сон провоцирует деменцию.