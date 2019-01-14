Восстановить контроль над "Спектром-Р" не удалось

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Специалисты не смогли вернуть контроль над радиотелескопом "Спектр-Р" во время очередного сеанса связи 14 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника гендиректора "Роскосмоса" по науке Александра Блошенко.

Представитель корпорации отметил, что выполнение программы понедельника завершилось в 21:30 по московскому времени. "К сожалению, установить связь с аппаратом по командной радиолинии пока не удалось", – констатировал Блошенко.

По его словам, специалисты задействовали станции управления Уссурийск и Медвежьи Озера. В настоящее время проводится анализ проведенных мероприятий, а также готовятся предложения по программе дальнейших работ.

При этом 14 января станция приема научных данных в Пущино видела несущий сигнал передатчика научных данных. Это подтверждает работоспособность бортовой аппаратуры "Спектра-Р".

О проблемах с аппаратом стало известно 11 января. Сейчас он не передает на Землю научные данные, однако сохраняет орбиту и другие основные параметры. На "Спектре-Р" вышел из строя третий резервный комплект приемо-передающего устройства, который нужен для прием команд управления от наземных станций.

Предыдущий сеанс связи был проведен 13 января, тогда специалистам также не удалось восстановить контроль над аппаратом. Свои попытки они возобновили в понедельник.