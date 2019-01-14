Специалисты возобновили попытки вернуть контроль над "Спектром-Р"

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Российские ученые возобновили попытки восстановить управление орбитальным телескопом "Спектр-Р".

"Аппарат вошел в зону прямой радиовидимости с территории РФ, начался очередной сеанс связи", – цитирует ТАСС советника гендиректора Роскосмоса по науке Александра Блошенко. Специалисты намерены выполнить сканирование по соседним частотам.

Аппарат должен оказаться в зоне видимости двух радиолокационных станций – Медвежьи Озера и Уссурийск.

Ранее сообщалось, что "Спектр-Р" не реагирует на команды с Земли. В Роскосмосе отметили, что гарантийный срок работы аппарата уже истек. Он был запущен в 2011 году, а ожидаемое время его работы было пять лет. Если связь восстановить не удастся, проект "Радиоастрон" (астрофизические исследования при помощи системы радиотелескопов) придется завершить.