"Спектр-Р" не реагирует на команды с Земли – Роскосмос

Связь с единственным российским орбитальным телескопом "Спектр-Р" не удается восстановить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника гендиректора Роскосмоса по науке Александра Блошенко.
За сутки ученым удалось получить отклик со спутника во время штатного сеанса связи. Однако управление рассчитывают возобновить в понедельник вечером. Это связано с тем, что после 19:00 будет зона радиовидимости "Спектра-Р", когда его будут одновременно видеть две наземные станции Медвежьи Озера и Уссурийск". Специалисты уверяют, что спутник "точно жив".
При этом в Роскосмосе отметили, что гарантийный срок работы аппарата уже истек. Он был запущен в 2011 году, а ожидаемое время его работы было пять лет. Если связь восстановить не удастся, проект "Радиоастрон" (астрофизические исследования при помощи системы радиотелескопов) придется завершить.
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