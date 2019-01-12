От космического аппарата "Спектр-Р" поступил сигнал после потери связи

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От радиоиелескопа "Спектр-Р", входящего в проект "Радиоастрон", поступил сигнал после проблемы связи, сообщает ТАСС. При этом еще наблюдаются неполадки с управлением спутником.

Как рассказал руководитель проекта "Радиоастрон" Николай Кардашев, комментировать ситуацию пока рано. Он пояснил, что сейчас с аппаратом проводятся сеансы. Специалисты выясняют, что произошло.

Говорить о том, что аппарат вышел из строя, нельзя, поскольку сигналы от него есть, подчеркнул Кардашев. О статусе аппарата можно будет говорить в понедельник, 14 января, заключил он.

Ранее стало известно, что специалисты частично потеряли связь с единственным российским космическим телескопом "Спектр-Р". Аппарат не работает только на прием командной информации, но на Земле продолжают принимать научные данные от него. Отмечалось, что если связь восстановить не удастся, проект придется завершить.