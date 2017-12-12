Американские ученые придумали переводчик с куриного языка на человеческий

Фото: ТАСС/Felix Kastle/DPA
Американские ученые из Технологического института Джорджии создали переводчик с куриного языка на человеческий. Для этого исследователи задействовали искусственный интеллект.
Ученые протестировали алгоритм, который преобразовывал кудахтанье курицы в подобие человеческой связной речи, пишут "Дни.ру". В ходе исследования специалисты создали отдельный банк данных куриных "слов". После этого их ранжировали по степени значимости.
Переводчик с куриного анализирует поведение птиц, особенности их "речи", и выдает сигналы на компьютеры на птицефермах. Так ученые пытаются повысить выживаемость взрослых особей и цыплят.
Кроме того, эксперты выяснили, что курицы квохчут примерно так же, как болтают люди. На их тембр и тип "речи" сильно влияет окружающая среда, а при стрессе курицы повышают голос.
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