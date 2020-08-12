Ученые предложили восстанавливать нервную ткань гелями из модифицированных пектинов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Искусственную внеклеточную среду создали российские ученые на основе растительных полисахаридов (пектинов). Специалисты считают, что ее можно использовать для восстановления нервной тканей, консервации клеток и выращивания тканей органов, сообщает ТАСС.

"Некоторые варианты наших внеклеточных матриксов-гидрогелей способны подавлять размножение клеток глиомы, злокачественной опухоли головного мозга, а их химические модификации можно использовать, чтобы сохранять потенциал нормальных нервных стволовых клеток, "консервировать" их в недифференцированном состоянии, сохраняя их жизнеспособность и потенциал на будущее. Это интересно для развития клеточных биотехнологий регенеративной медицины", – рассказал руководитель исследования, заместитель директора по развитию ШБМ ДВФУ Вадим Кумейко.

Он также добавил, что нужно тщательно проверить биоинженерные решения. Специалисты надеются, что можно будет убивать оставшиеся после операции опухолевые клетки, если имплантировать гидрогели в область резекции опухоли мозга.

"Матрикс будет доставлять высокотаксичные лекарства после удаления опухоли. Это нанесет меньший вред организму, так как вещества будут выделяться постепенно и начнут убивать оставшиеся опухолевые клетки", – пояснил Кумейко.

Ранее специалисты узнали о способности никотина распространять метастазы в мозге. К такому выводу пришли ученые в США, изучив истории болезней примерно трех сотен пациентов.