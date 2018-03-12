Ученые создали препарат, способный продлить жизнь человека

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Французские ученые разработали антихолестериновый препарат Praluent, который значительно снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и поэтому способен продлить жизнь многим людям. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам ученых, препарат Praluent принадлежит к классу ингибиторов PCSK9. Эти моноклональные антитела побуждают иммунную систему человека атаковать специфический белок в печени, который отвечает за выработку липопротеинов низкой плотности, или ЛПНП. Как пояснили специалисты, такие липопротеины чаще всего и являются переносчиками "плохого холестерина" в крови, который способен вызвать атеросклероз.

Результаты исследований показали, что у пациентов с высоким уровнем липопротеинов, которые принимали новый препарат в течение двух лет, риск преждевременной смерти снизился на 29%. В дальнейшем, считают ученые, прием Praluent позволит увеличить продолжительность жизни людей во всем мире.

В Москве, согласно статистике, сердечно-сосудистые заболевания вызывают более половины смертей (55%), причем 21% москвичей находятся в зоне высокого риска инфаркта или инсульта. По словам специалистов, к болезням сердца чаще всего приводят такие факторы, как малоподвижный образ жизни, стресс, неправильное питание, гиподинамия, а также повышенное артериальное давление и высокий уровень глюкозы и холестерина в крови.