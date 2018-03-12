Ученые создали препарат, способный продлить жизнь человека

12 марта 2018, 13:02
Фото: depositphotos/DimaBaranow
Французские ученые разработали антихолестериновый препарат Praluent, который значительно снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и поэтому способен продлить жизнь многим людям. Об этом сообщают "Дни.ру".
По словам ученых, препарат Praluent принадлежит к классу ингибиторов PCSK9. Эти моноклональные антитела побуждают иммунную систему человека атаковать специфический белок в печени, который отвечает за выработку липопротеинов низкой плотности, или ЛПНП. Как пояснили специалисты, такие липопротеины чаще всего и являются переносчиками "плохого холестерина" в крови, который способен вызвать атеросклероз.
Результаты исследований показали, что у пациентов с высоким уровнем липопротеинов, которые принимали новый препарат в течение двух лет, риск преждевременной смерти снизился на 29%. В дальнейшем, считают ученые, прием Praluent позволит увеличить продолжительность жизни людей во всем мире.
В Москве, согласно статистике, сердечно-сосудистые заболевания вызывают более половины смертей (55%), причем 21% москвичей находятся в зоне высокого риска инфаркта или инсульта. По словам специалистов, к болезням сердца чаще всего приводят такие факторы, как малоподвижный образ жизни, стресс, неправильное питание, гиподинамия, а также повышенное артериальное давление и высокий уровень глюкозы и холестерина в крови.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: