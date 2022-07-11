Водитель первых луноходов в мире Вячеслав Довгань умер в возрасте 84 лет

Принимавший участие в управлении работой советских "Луноходов" Вячеслав Довгань скончался на 85-м году жизни в Москве, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Как отметили в госкорпорации, Довгань проходил подготовку в качестве водителя лунных самоходных аппаратов во время службы в Симферопольском Центре дальней космической связи в 1967–1973 годы, а в 1970–1971 и 1973 годах управлял работой "Лунохода-1" и "Лунохода-2" на лунной поверхности.

Он был награжден советскими орденами Ленина и "Знак Почета", российским орденом Почета, а также являлся заслуженным испытателем космической техники.