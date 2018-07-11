Отколовшийся от Антарктиды айсберг не сдвинулся с места за год

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Гигантский айсберг A68, отколовшийся от ледника Ларсен С в Антарктиде год назад, не сдвинулся с места за это время, сообщает "Газета.ру".

Размер айсберга A68 можно сопоставить с небольшим городом. Он откололся от ледника в августе 2017 года и за несколько дней отошел от него на пять километров. Специалисты опасались, что он разобьется на более мелкие куски. По мнению ученых, айсберг не сдвинулся с места из-за плотности льда в море Уэддела, располагающемся справа от ледника.

Пока исследователи не уточняют, когда и куда двинется айсберг. Они считают, что он может отойти от ледника на расстояние свыше 1600 километров к северу от Фолклендских островов. А его таяние может затянуться на десятилетия.