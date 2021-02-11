Астрономы обнаружили самый дальний объект Солнечной системы

Фото: depositphotos/ezumeimages

Астрономы подтвердили, что обнаруженный три года назад объект 2018 AG37 и получивший название Фарфарут (Farfarout), является наиболее удаленным от центра объектом Солнечной системы из всех наблюдаемых. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь Фарфарут официально включен в Циркуляр малых планет. Объект удален от Солнца на дистанцию, в 132 раза превышающую расстояние от светила до Земли и в три раза – до Плутона. Из-за такой огромной дальности первооткрыватели были не в состоянии сразу вычислить ее точный размер и параметры орбиты тела, для этого понадобились дополнительные наблюдения и исследования.

Благодаря возможностям международной обсерватории Gemini и других современных телескопов, ученые смогли вычислить диаметр Фарфарута – он составляет примерно 400 километров. Один полный оборот Фарфарута вокруг Солнца занимает около тысячи лет, его орбита сильно вытянута и пересекается с орбитой Нептуна.

"Орбитальная динамика Фарфарута может помочь нам понять, как формировался и развивался Нептун. Фарфарут, вероятно, был выброшен во внешнюю Солнечную систему, оказавшись слишком близко к Нептуну в далеком прошлом", – заявил один из авторов открытия Чад Трухильо из Университета Северной Аризоны.

По мнению первооткрывателей Фарфарута, благодаря постоянному усовершенствованию методики наблюдения, в ближайшие годы ученые смогут открыть еще более далекие объекты на окраинах Солнечной системы, поэтому их рекорд вряд ли продержится долго.

"Только с развитием больших цифровых камер на очень больших телескопах за последние несколько лет стало возможным эффективно обнаруживать очень далекие объекты, такие как Фарфарут. Хотя некоторые из этих объектов довольно большие, размером с карликовые планеты, они очень тусклые из-за огромного расстояния от Солнца. Открытие показывает нашу растущую способность составлять карты внешних частей Солнечной системы. Фарфарут – это лишь верхушка айсберга далеких объектов", – отметил руководитель исследования Скотт Шеппард из Института науки Карнеги.

Ранее астрономы из Калифорнийского университета в Сан-Диего, изучив орбиты и взаимодействие тел Солнечной системы, обнаружили сеть динамических гравитационных каналов. Движение по ним способно значительно увеличить скорость космических путешествий. Эти каналы связаны друг с другом и образуют систему от пояса астероидов до как минимум Урана. Исследователи уже успели назвать их "небесными автобанами" и предположили, что в будущем их можно будет использовать для космических полетов.