Российский спутник зафиксировал в атмосфере Земли неведомый науке световой "взрыв"

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В земной атмосфере обнаружены мощные световые "взрывы", природа которых пока неизвестна. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

Новые физические явления ученые увидели с помощью ультрафиолетового телескопа, установленного на российском спутнике "Ломоносов".

По словам ученого, во время полета "Ломоносова" на высоте нескольких десятков километров световой "взрыв" огромной мощности фиксировался несколько раз. Вопрос, что вызывает вспышку света, пока остается открытым.

Панасюк сообщил, что регистрировать с помощью телескопа космические лучи предельно высоких энергий оказалось сложнее, чем предполагалось, так как атмосфера Земли очень "засорена" вспышками разного генеза.

Космический аппарат "Ломоносов" был изготовлен корпорацией ВНИИЭМ по заказу МГУ. Спутник выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а" в 2016 году во время первого в истории пуска с космодрома "Восточный".

Ранее сообщалось, что первые российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году. После такие полеты планируется проводить ежегодно.