Ученые нашли быстрый способ очистки поверхностей от коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Американские ученые выявили новый способ очистки поверхностей от коронавируса. Специалисты предложили обеззараживать предметы с помощью холодной атмосферной плазмы, подаваемой аргоном, сообщает журнал Physics of Fluids.
Уточняется, что холодная атмосферная плазма представляет собой ионизированный газ с температурой, близкой к комнатной. Его используют в лечении рака и в стоматологии. Им также обеззараживают любые поверхности и еду.
Ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что холодная плазма способна за три минуты уничтожить патоген на металле, пластике, картоне и коже – материалах, где коронавирус живет как минимум несколько часов. За 30 секунд была убита большая часть вируса.
Специалисты уточнили, что атмосферная плазма не требует дорогостоящего оборудования. По их словам, этот фактор значительно сокращает стоимость нового метода и одновременно увеличивает его надежность.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько продлится рост заболеваемости COVID-19. По мнению специалистов, в России он может продолжиться еще как минимум 7–10 дней. По словам эпидемиологов, с приходом холодов зачастую циркуляция респираторных вирусов становится не такой активной, однако SARS-CoV2 новый, поэтому пока непонятно, как он себя поведет.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,254 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 1 817 109 случаев COVID-19, вылечился 1 350 741 человек, скончался 31 161.
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