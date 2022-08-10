Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел самую удаленную звезду от Земли

Фото: youtube.com/NASA Goddard
Орбитальная инфракрасная обсерватория "Джеймс Уэбб" запечатлела объект Эарендиль, или WHL0137-LS. По мнению ученых, звезда является самой удаленной от Земли. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на The Daily Mail.
Известно, что звезда существовала, когда Вселенной было около 900 миллионов лет. Свет Эарендиль добирался до Земли почти 13 миллиардов лет. Благодаря приборам NIRCam и NIRSpec, которыми оснащен телескоп, удалось собрать данные об объекте.
Анализ полученной информации позволит астрономам понять, были ли правдивы их выводы о звезде.
Ранее сообщалось, что Эарендиль впервые заметил телескоп "Хаббл" весной 2022 года. Но ее статус космического объекта могло подтвердить только мощное астрономическое устройство.
До этого стало известно, что американские ученые нашли на спутнике Сатурна Энцелад условия для жизни.
Исследователи из Массачусетского технологического университета рассказали, что соленость океанов на небесном теле достигает уровня, который требуется для возникновения в нем биологических видов. Однако сама поверхность спутника заморожена, а под толщей льда расположены океаны.
Ученые выяснили, что соленость вод Энцелада составляет приблизительно 30 грамм соли на килограмм воды, а на Земле – 35.
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