Ученые открыли центр пессимизма в мозге человека

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Ученые из MIT обнаружили особый регион мозга, стимуляция которого делает человека или обезьян закоренелыми пессимистами. Свои наблюдения они опубликовали в журнале Neuron.

"Этот регион, похоже, отвечает и за реакции, связанные с чувством тревожности или депрессией, или же их комбинацией", – рассказала Анна Грэйбиль. По ее словам, теперь ученые смогут лучше понять корни возникновения проблем, которые тяжело поддаются лечению.

По словам исследователя, ученые давно пытаются определить, какие регионы мозга отвечают за сложные эмоциональные реакции людей, и какие нарушения в их работе приводят к развитию обсессивно-компульсивного расстройства, шизофрении, депрессии и заболеваний.

Команда Грэйбиль открыла участок полосатого ядра мозга, помогающий человеку взвешивать плюсы и минусы возможных вариантов действий перед их реализацией.

Люди, страдающие от депрессии и пессимизма, склонны недооценивать способности свои и окружающих. Исследователи предположили, что дело в нарушении работы полосатого ядра.

Ученые провели опыты с обезьянами. Им предлагали выдержать неприятный удар воздушной пушки за вознаграждение. Если они считали поощрение слишком маленьким, то могли отказаться от участия, нажав на кнопку. При этом обезьяны теряли часть привычного рациона.

Исследователи замерили типичный уровень оптимизма и пессимизма макак во время эксперимента. Затем они стали изучать, как изменится их отношение к риску при стимуляции разных цепочек нервных клеток в полосатом теле.

В итоге исследователи нашли группу нейронов, стимуляция которых могла сделать пессимистами даже самых склонных к риску обезьян. Изменения в психологии становились постоянными, если стимуляция клеток была долгой. В норму обезьяны вернулись только после длительной терапии. Потребовалось 300 раундов игры без вмешательства в работу мозга.

По мнению нейрофизиологов, это говорит о том, что нарушения в работе полосатого тела могут быть одной из главных причин развития таких заболеваний как депрессия.