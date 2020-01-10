Россияне увидят первое лунное затмение в 2020 году в ночь на 11 января

Первое в 2020 году лунное затмение наступит в пятницу

В ночь на 11 января жители России смогут увидеть первое в этом году полутеневое затмение Луны, продолжительность которого составит 4 часа 4 минуты.

Наблюдать за явлением можно с 20:08 до 00:12 по московскому времени. Об этом говорится на сайте Московского планетария.

Отмечается, что 10 января в 22:10 наступит момент, когда Луна почти полностью погрузится в земную полутень.

В сообщении говорится, что в 2020 году Луна будет заходить в полутень планеты четыре раза. При этом 10 января произойдет самое глубокое из теневых затмений – оно составит 0,92 лунного диаметра.

Астрономическое явление можно увидеть в Евразии, Африке, Австралии, Северной и Южной Америке, а также в Арктике.

5 января Солнце максимально приблизилось к Земле. Как пояснил астроном Александр Якушечкин, в этот день Земля прошла перигелий – ближайшую к Солнцу точку орбиты. Это случается раз в год. Перигелий орбиты Земли находится на расстоянии 147 098 291 километров, что на 2,5 миллиона километров меньше среднего расстояния до Солнца. Земля проходит его в среднем через 13 дней после зимнего солнцестояния.

