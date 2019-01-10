В России создали материал с ускоренным врастанием в костную ткань

Сотрудникам МГУ имени Ломоносова удалось создать материал с ускоренным врастанием в костную ткань. Ученые разработали керамические матриксы из смешанных фосфатов кальция и щелочных металлов для регенерации костной ткани, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.
"Ученые апробировали технологическую схему создания таких матриксов – макропористых каркасов, включающую 3D-печать моделей с разрешением отдельных деталей до 50 мкм", – сообщили в пресс-службе.
Как отмечается, работа велась в рамках пятилетнего цикла исследований при поддержке гранта Российского научного фонда.
Как рассказали в вузе, специалисты МГУ изготовили ряд керамических композитных матриксов на основе смешанных фосфатов кальция-натрия-калия с архитектурой Кельвина и высокой проницаемостью. Пористость материала важна для того, чтобы регенерируемая костная ткань врастала ускоренными темпами.
На данным момент специалисты ведут доклинические исследования таких матриксов при их имплантировании в костные дефекты лабораторных животных.
Ранее сообщалось, что Российские ученые успешно испытали имплантаты губчатых костей на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ): 100 процентов вживленных образцов прижились. Исследователи из НИТУ "МИСиС" и их коллеги из Российского онкоцентра имени Блохина и Государственного завода медицинских препаратов научились создавать высокоточные имитации структуры костной ткани.
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