Ученым удалось вырастить мышечную ткань из клеток кожи‍

10 января, 20:13
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Американские ученые из Университета Дьюка впервые создали в лабораторных условиях мышечную ткань на основе стволовых клеток, полученных из клеток кожи человека. Результаты исследований были опубликованы в научном журнале Nature.
"На это ушли годы проб и ошибок, научных догадок и крошечных шагов, но в итоге мы создали функционирующую человеческую мышечную ткань из плюрипотентных стволовых клеток", – цитирует ТАСС заявление ученых.
Как пояснили исследователи, созданная ими мышечная ткань по реакции на внешние раздражители ничем не отличается от обычной. В дальнейшем это поможет совершенствовать методы лечения редких мышечных заболеваний, добавили ученые.
Отмечается, что подобные эксперименты уже проводились. В частности, в 2015 году удалось получить мышечную ткань, однако, тогда для ее создания использовали те же мышечные ткани. Особенность новой технологии, пояснили в Университете Дьюка, состоит в том, что она позволяет вырастить мышцы из практически любой другой ткани. После этого открытия ученые рассчитывают научиться выращивать здоровые мышечные ткани для людей с генетическими заболеваниями.
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