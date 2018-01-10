Химики МГУ разработали замедляющий старение препарат

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Ученые Московского государственного университета находятся в одном шаге от создания "лекарства от старости", сообщает газета "Известия".
Ведущий научный сотрудник НИИ Физико-химической биологии МГУ Максим Скулачев, рассказал, что химики синтезировали антиоксидант, который может проникать внутрь митохондрий и нейтрализовать приводящие к старению токсичные формы кислорода в месте их образования.
По его словам, такое вещество не встречается в природе, его смоделировали, затем антиоксидант синтезировали и на его основе создали глазные капли местного применения. Эксперимент показал, что лекарство замедляло развитие определенных признаков старения.
Тогда ученые решили перейти к клиническим исследованиям уже не глазных капель, а препарата для приема внутрь. Сейчас закончилась первая фаза. Химик пояснил, что 33 человека принимали это вещество в одной из больниц Москвы и результат был внушающим.
В дальнейшем ученые планируют опробовать препарат на добровольцах с воспалительными заболеваниями, такими как рассеянный склероз и ревматоидный артрит. Исследования будут длиться от двух до четырех лет.
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