Британские ученые опровергли пользу цифрового детокса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Ученые из Даремского университета в Великобритании опровергли информацию о положительном влиянии отказа от электронных устройств. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале PLoS ONE.

Специалисты провели исследование с участием 51 человека. Все они использовали смартфоны умеренно или активно в течение дня. В ходе эксперимента выяснилось, что с отказом от онлайн-внимания людям не хватало положительных эмоций, которые они обычно получали от лайков, комментариев и других форм одобрения в соцсетях. Однако некоторые все же отметили снижение негатива.

Кроме того, 86,5% участников исследования, которые все же зашли в Сеть, не испытали "синдрома отмены", присущего зависимым от алкоголя или никотина. Это позволило поставить под сомнение термин "зависимость от соцсетей".

До этого исследователи из Великобритании объяснили связь между грамматическими ошибками и психикой. Они установили, что в момент, когда человек слышит ошибки в речи, у него активируется реакция "бей или беги", а также учащается пульс. Это позволило ученым понять, что между физиологией и подсознанием есть связь.



"Мослекторий": Мария Горденко – о соцсетях и их влиянии на человека