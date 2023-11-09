Умер замглавы "Роскосмоса" по экономике Овчинников

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Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался в возрасте 40 лет после долгой борьбы с тяжелой болезнью. Об этом заявил экс-глава госкорпорации и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

"Талантливый молодой экономист и администратор", – так охарактеризовал его Рогозин, добавив, что в 2018 году именно он пригласил Овчинникова в "Роскосмос".

Бывший глава госкорпорации подчеркнул, что в федеральной антимонопольного службе (ФАС), где до "Роскосмоса" работал Овчинников, не хотели отпускать такого ценного сотрудника. При этом Рогозин отметил, что уже на новой должности мужчина работал успешно и навел финансовый порядок.

"Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат – годы беспрецедентных безаварийных пусков", – заявил экс-глава госкорпорации.

Овчинников в 2006 году завершил обучение в магистратуре по экономическому факультету МГУ имени М. В. Ломоносова. 26 октября 2018 года его утвердили на должность заместителя гендиректора по экономике и финансам "Роскосмоса".