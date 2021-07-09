Назван признак потенциально обитаемой планеты

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Ученые обнаружили специфический признак, который может косвенно указывать на наличие сложной жизни на той или иной планете. Об этом сообщает "Мир 24".
Специалисты провели исследование с целью изучить наличие и производство кислорода на других планетах. По данным компьютерного моделирования, ключевую роль в этом процессе играет продолжительность дня.
В ходе испытаний удалось выяснить, что умеренный наклон планетарной оси помогает увеличить объемы производства. При этом слишком маленький или слишком большой наклон атмосферы потенциально указывает на непригодность для выживания.
Наклон Земли, составляющий 23,5 градуса от перпендикуляра, обеспечивает населению смену времен года, которая в свою очередь ведет к круговороту питательных веществ и производству фотосинтетического кислорода в океане.
Потенциал своего исследования ученые видят в сужении пределов поиска разумной жизни во Вселенной.
Группа международных специалистов ранее представила разгадку тайны отсутствия планет, похожих на Землю. Ученые выяснили, что скалистые экзопланеты земного типа существуют, однако из-за яркого света двойных звездных систем их сложно обнаружить.
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