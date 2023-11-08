Затмение Венеры можно будет наблюдать в небе над Москвой 9 ноября

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Затмение Венеры Луной можно будет увидеть в небе над Москвой 9 ноября, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Отмечается, что осенние месяцы уходящего года благоприятны для наблюдения Венеры. Планета восходит задолго до рассвета, имея очень яркий блеск, и затем поднимается на большую высоту над горизонтом.

9 ноября Венера спрячется за Луной на 1 час 12 минут 32 секунды. Произойдет "затмение" Венеры Луной, или, как его еще называют, покрытие Венеры Луной.

Это будет уже второе покрытие в этом году – первое произошло 24 марта. Явление будет видно из западной части России, Европы, Шпицбергена, Гренландии, Африки и Азии.

В столице покрытие начнется с исчезновения Венеры за Луной в 13:02 по московскому времени, хотя и при дневном свете. Во второй раз ее будет видно в 14:15, тоже при дневном свете и на небольшой высоте над западным горизонтом в 9,5 градуса.

Это покрытие можно будет наблюдать с астрономической площадки Московского планетария при ясном небе. Оно произойдет с 13:02 до 14:15. Объекты будут видны невооруженным глазом.

Ранее астролог Олеся Ракунова посоветовала обращать внимание на фазу Луны в день рождения. Она подскажет, как лучше всего прожить свой будущий год. Например, тем, у кого день рождения выпал на растущую Луну, в новом году нужно активно действовать, узнавать новое, знакомиться.



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