Российские ученые создали способный разрушать раковые клетки вирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские ученые из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ РАН) создали вирус одноразового действия, способный разрушать раковые клетки, сообщает газета "Известия".

Главное отличие нового препарата в том, что он не обладает сильным токсическим действием и не разрушает здоровые клетки.

Препарат вступает в контакт только с раковыми клетками, содержащими на поверхности определенный белок – плазмолипин.

Лекарство создано на основе ранее неизвестного эндогенного ретровируса. Действие препарата уже протестировали на клетках человека.

Препарат смогут получить пациенты с онкологическим заболеванием мозга и симпатической нервной системы.

Ранее австралийские ученые открыли новое вещество, способное навсегда "усыпить" раковые клетки. Оно подавляет белки KAT6A и KAT6B, которые играют важную роль в развитии раковой клетки.