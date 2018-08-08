Российские ученые создали способный разрушать раковые клетки вирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российские ученые из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ РАН) создали вирус одноразового действия, способный разрушать раковые клетки, сообщает газета "Известия".
Главное отличие нового препарата в том, что он не обладает сильным токсическим действием и не разрушает здоровые клетки.
Препарат вступает в контакт только с раковыми клетками, содержащими на поверхности определенный белок – плазмолипин.
Лекарство создано на основе ранее неизвестного эндогенного ретровируса. Действие препарата уже протестировали на клетках человека.
Препарат смогут получить пациенты с онкологическим заболеванием мозга и симпатической нервной системы.
Ранее австралийские ученые открыли новое вещество, способное навсегда "усыпить" раковые клетки. Оно подавляет белки KAT6A и KAT6B, которые играют важную роль в развитии раковой клетки.
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