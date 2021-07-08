Найдены 13 участков ДНК, влияющих на уязвимость человека к коронавирусу

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Международный коллектив генетиков обнаружил влияющие на вероятность заражения коронавирусом участки генома. Об этом сообщает "Газета.ру".
Специалистами были изучены геномы более 49 тысяч заразившихся коронавирусом и 2 миллионов здоровых людей из 19 стран. Выяснилось, что на характер развития инфекции влияли вариации в генах ABO, SLC6A20, TYK2 и DPP9. На тяжесть течения болезни оказывали воздействие 9 из 13 вариаций. Мутации в остальных четырех участках ДНК способствовали или препятствовали проникновению вируса в организм.
Ранее ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology заявили, что новая версия коронавируса научилась обходить антитела.
Речь идет о мутации, которая получила название "Эпсилон". Специалисты выяснили, что у трех образцов произошли мутации в спайковом белке, который связан с шипом коронавируса.
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