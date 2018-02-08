Лунный "горб" помог выяснить время появления океана на Земле

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Необычный "горб" на экваторе Луны помог ученым из университета Колорадо узнать подробности об образовании океана на Земле.

Участок лунного ландшафта свидетельствует о том, что океанов из жидкой воды на Земле не было на протяжении первых 400–500 миллионов лет. По словам исследователей, в те времена гидросфера планеты была заморожена или не существовала вовсе, поэтому силы прилива не тормозили Луну. Предполагается, что тогда Солнце светило менее ярко, сообщает журнал Geophysical Research Letters.

В последние годы считалось, что спутник Земли образовался после столкновения небесного тела Тейи с зародышем нашей планеты. В первое время существования недра и поверхность Луны были полностью расплавлены. Кроме того, она располагалась в 10 раз ближе к Земле. Затем спутник начал удаляться из-за действия земных приливных сил, но со временем это процесс замедлился. В настоящий момент Луна отдаляется со скоростью примерно два–четыре сантиметра в год.

Лунный "горб" обнаружил астроном Пьер Лаплас два века назад. Теперь ученые уверенны, что структура подтверждает более быстрое вращение Луны в прошлом. Кроме того, они убеждены, что вода на Земле появилась позже, чем "горб". В связи с этим появляются сомнения по поводу времени зарождения жизни на нашей планете.

Ранее ученые из Бернского университета предположили, что вода могла попасть на Землю из космоса вместе с кометами. Это могло произойти либо в то время, когда наша планета была еще зародышем, либо в Гадейский период – 4,5–3,8 миллиарда лет назад.