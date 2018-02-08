Самая крупная вспышка за последнее время произошла на Солнце

Фото: ТАСС/David Tyler/Barcroft Media

На Солнце произошла самая крупная вспышка с октября 2017 года, сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Вспышка была зарегистрирована в среду, 7 февраля, около 18:00. Ее мощность специалисты оценили в C 8.1. Литера "С" обозначает слабую из возможных солнечных вспышек, а цифровой индекс уточняет ее интенсивность.

"Вспышка стала завершением самого крупного за последние несколько месяцев всплеска солнечной активности, который наблюдается с 4 февраля. За эти дни поток рентгеновского излучения от Солнца вырос приблизительно в 10 раз", – отмечается на сайте.

Произошедшая вспышка относится к импульсному типу, который не сопровождается выбросами солнечной плазмы в межпланетное пространство и не вызывает магнитных бурь на Земле. Это связано с тем, что вспышка произошла на значительном удалении от линии Солнце – Земля.

В ноябре сообщалось о появлении одного из крупнейших за последние годы протуберанцев на Солнце. Пока он накапливает массу.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!