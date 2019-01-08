Ученые обнаружили новый способ быстро распознать рак

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Ученые нашли новый способ, позволяющий организму человека более эффективно обнаруживать и уничтожать раковые клетки. Способ, который нашли специалисты из Гарвардской медицинской школы и Университета имени Бар-Илана (Израиль), связан с активацией иммунитета, сообщает Medicalxpress.

Ученые изучили процесс, запускающий маркировку вирусоподобных генов в клетках, чтобы не принимать их за опасные вирусы. Если данный механизм подавляется, иммунитет начинает активно бороться с раковыми клетками. Лучший эффект был обнаружен при раке легких и меланоме.

Ранее стало известно, что специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" нашли способ лечить любой вид онкологических заболеваний с помощью фотодинамической терапии. Профессор кафедры онкологии МГМУ имени Сеченова Марина Секачева заявила, что разработка позволит лечить и диагностировать онкологию.