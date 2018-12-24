Российские ученые нашли способ лечить все виды рака с помощью света

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" нашли способ лечить любой вид онкологических заболеваний с помощью фотодинамической терапии. Профессор кафедры онкологии МГМУ имени Сеченова Марина Секачева заявила, что разработка позволит лечить и диагностировать онкологию. Об этом сообщает газета "Известия".

Суть этой технологии заключается в том, что в организм пациента вводится фотосенсибилизатор – вещество, способное в больших количествах накапливаться в раковых клетках и разрушать их изнутри под воздействием света.

Ученые отмечают, что молекулы, убивающие опухоль, попадали и в здоровые клетки, поэтому применять лазерный луч нужно более целенаправленно. Этим способом можно вылечить только такую меланому, которая доступна для обзора.

Специалисты нашли способ отслеживать местоположение молекул введенного вещества с помощью МРТ, а также точечно воздействовать на пораженный орган, не опасаясь повредить здоровые клетки.

В ноябре ученые из университета ИТМО создали наночастицы-"трансформеры", которые меняют структуру при воздействии лазером. Наночастицы позволяют бороться с раковыми опухолями.