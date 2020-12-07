Космонавт рассказал о "контрабанде" на МКС

Фото: NASA

Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский рассказал, что во время работы на Международной космической станции (МКС) дважды получал "контрабанду" в виде банок с красной икрой ко дню рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Бывают интересные подарки. Американцы мне подарили контрабандно протащенную на станцию банку с красной икрой. Американцы же не едят красную икру, они считают ее субпродуктом, это не то. А я очень люблю красную икру. На оба дня рождения я получил по банке красной икры", – рассказал Рязанский.

Он объяснил, что, согласно правилам, на МКС поставляют только баночки с черной икрой, а поставки красной не осуществляются.

За плечами Рязанского две экспедиции на МКС общей длительностью 306 суток, за которые он осуществил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 27 часов. Во время обоих космических полетов космонавт отметил дни рождения.