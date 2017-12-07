Первые итоги расследования по пуску с Восточного огласят 11 декабря

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Аварийная комиссия Роскосмоса 11 декабря может огласить первые итоги расследования причин нештатного пуска с космодрома Восточный, который прошел 28 ноября, сообщил председатель научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев.

По его словам, пока никакой приоритетной версии нет, о своем предварительном заключении комиссия доложит в понедельник, передает ТАСС.

Неудачный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся 28 ноября на космодроме Восточный. Ракета стартовала штатно, однако разгонному блоку "Фрегат" не удалось вывести спутники на целевую орбиту. Дмитрий Медведев призвал установить ответственных за неудачный пуск.

Падение разгонного блока "Фрегат" могло произойти из-за несогласованности действий предприятий, которые заложили полетные задания в системы управления ракеты-носителя.

Также не было проведено предварительное совместное тестирование, что в конечном итоге и привело к некорректной работе системы управления.