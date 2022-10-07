Москва онлайн покажет лекцию об антибиотиках как факторе глобальной биологической угрозы

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

8 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступление профессора Лилии Габбасовой по теме "Устойчивость к противомикробным препаратам как фактор глобальной биологической угрозы". Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

Человечество бок о бок живет с многочисленными микроорганизмами, в числе которых есть и болезнетворные микробы, вызывающие всевозможные заболевания у людей, животных, растений.

Казалось бы, появление противомикробных препаратов, антибиотиков стало защитой против вредоносных микроорганизмов. Однако беда в том, что микробы приспособились к новой реальности, стали устойчивыми к лекарственным препаратам.

Устойчивость микробов к антибиотикам рассматривается учеными как фактор глобальной биологической угрозы.

Чем опасно для человечества и природы неконтролируемое развитие устойчивости микробов к антибиотикам? Как каждый из нас может повлиять на наше общее будущее? Об этом и пойдет речь на лекции.

Смотрите прямую трансляцию 8 октября в 15:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!