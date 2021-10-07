Москва онлайн покажет лекцию Константина Анохина о темной энергии мозга

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9 октября в рамках Всероссийского фестиваля Nauka 0+ состоится лекция академика РАН Константина Анохина "Темная материя и темная энергия мозга: как наука может объяснить сознание?".

Как устроен наш мозг? Что такое сознание? Как оно работает? В ходе лекции вы узнаете ответы на эти и другие вопросы.

Константин Анохин – нейробиолог, доктор медицинских наук, профессор. В середине 1980-х годов Анохин обнаружил гены, активирующиеся в мозге в процессе обучения и влияющие на формирование памяти.

Смотрите прямую трансляцию 9 октября в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.