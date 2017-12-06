Ученые нашли способ защиты клеток мозга во время инсульта

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Российские ученые узнали, как защитить клетки мозга от повреждений во время инсульта. По данным биологов из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, комбинация двух биомолекул может помочь предотвратить ущерб.

"Подобная терапия, сочетающая в себе сразу несколько активных веществ, может обладать как положительными, так и нежелательными эффектами. Поэтому нам нужно знать, возможно ли комбинированное применение определенных фармакологических агентов, обладающих высоким терапевтическим потенциалом, с целью усиления их положительных свойств и ослабления негативных эффектов", – рассказал Мирослав Ненов из ИТЭБ РАН.

Клеткам мозга для жизни нужен постоянный приток питательных веществ и кислорода. Без этого некоторых из них способны продолжить существование в течение нескольких, но в итоге без кислорода произойдет разрушение митохондрий и другие нарушения, сообщается в статье журнала NeuroReport.

Интерес российских исследователей сконцентрировался на разрушении особых выростов на поверхности нервных клеток в условиях кислородного голодания. Речь идет об AMPA-рецепторы. Нарушение их работы приводит к тому, что клетка не считывает сигнальные молекулы или напротив приобретает к ним повышенную чувствительность.

Четыре части этих рецепторов, как объясняют Ненов и его коллеги, могут особым образом меняться при повреждениях. Исследователи сконцентрировались на предотвращении двух типов поломок. Они использовали молекулы, благотворно влияющие на ткани с недостаточным кровоснабжением.

Особенно быстро при инсульте гибнут клетки центра памяти. При экспериментах на крысах этот эффект удалось значительно замедлить при помощи смеси двух биомолекул – интерлейкина-10 (сигнальной молекулы, подавляющей воспаления) и вещества PD150606 (подавляет работу фермента кальпаина, расщепляющего ненужные молекулы белков в нейронах и других клетках).

Результаты исследований, по мнению ученых, помогут создать защищающие мозг лекарства, которые помогут облегчать последствия инсультов.

Ранее сообщалось, что смертность от инсультов в России снизилась на 45 процентов. Результата удалось достичь благодаря увеличению числа сосудистых центров и регулярной диспансеризации населения.