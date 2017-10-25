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В Минздраве заявили о снижении смертности от инсульта на 45 процентов. По данным специалистов, такого результата удалось достичь благодаря увеличению числа сосудистых центров и регулярной диспансеризации населения.

При этом врачи отмечают, что в целом заболеваемость растет, а возраст пациентов снижается. В современном обществе в зоне риска находятся даже 20-30-летние люди. Кроме того, по словам медиков, в стране уделяется мало внимания реабилитации граждан, перенесших инсульт, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что введение "инсультной сети" в феврале 2017 года существенно снизило смертность при инсультах в столичных больницах. Если в 2010 году она находилась на уровне 31,4 процента, то за первое полугодие 2017-го составила 19,8 процента. Об этом говорится в материалах к отчету о результатах деятельности правительства Москвы за 2016−2017 годы.