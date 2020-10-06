В США создали прозрачную древесину-стекло

Фото: USDA Forest Service
Группа ученых из Университета Мэриленда и Университета Колорадо в США искусственно создала "стекло" из тонкой древесины. Об этом сообщает "Мир 24".
Специалисты для своего эксперимента использовали фрагмент бальзового дерева, которое произрастает в Южной и Центральной Америке. Его древесина считается одной из самых легких в мире.
Образец погрузили в окисляющую ванну, почти полностью обесцветив за счет удаления светопоглощающего вещества, затем добавили синтетический полимер поливиниловый спирт.
Полученный образец прозрачной древесины отличается от традиционного стекла повышенной плотностью и способностью не разбиваться вдребезги. Дополнительным плюсом является его теплостойкость.
По словам ученых, древесное "стекло" может помочь снизить расходы на отопление и решить проблемы дефицита энергии и глобальных климатических сдвигов. Кроме того, производство такого материала является более экологичным.
Ученые из Университета штата Нью-Йорк ранее установили, что увеличение количества углекислого газа в воздухе способствует росту деревьев. Однако это сказывается на продолжительности их жизни.
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