Сатурн окажется на минимальном расстоянии от Земли 8 сентября

Фото: depositphotos/lenyvavsha

Сатурн окажется на минимальном расстоянии от Земли в понедельник, 8 сентября. Об этом сообщается на сайте столичного планетария.

Планета окажется в точке противостояния с Солнцем в 07:27, а блеск Сатурна достигнет почти нулевой звездной величины. Ее видимый диаметр составит 19,2 угловой секунды.

Ученые объяснили, что моменты противостояния позволяют лучше рассмотреть планеты и даже астероиды, так как в это время наблюдаемый объект находится на минимальном расстоянии от Земли, а ее диск полностью освещен Солнцем.

"Из Москвы при ясной погоде Сатурн можно будет наблюдать с вечера и до рассвета, начиная с 20 до 5 часов", – подчеркнули там.

Период видимости Сатурна закончится в середине февраля 2025 года, его кольца перестанут быть видны с Земли к весне 2025 года.

Ранее гостей Южного речного вокзала пригласили на две лекции и сеансы наблюдения за звездами в Московском планетарии. Здесь горожане смогут узнать интересные факты о космосе, увидеть небесные светила через телескоп, а также услышать о Луне, Млечном Пути и других звездах.

