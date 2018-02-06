Запуск самой мощной ракеты в мире Falcon Heavy отложен

Фото: ТАСС/Zuma\Joe Burbank

Запуск самой мощной из существующих ракет в мире Falcon Heavy был отложен на 23:05 по московскому времени.

Как сообщает "Газета.ру", первый тестовый запуск Falcon Heavy состоится с пускового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Ракета должна отправить к Марсу спорткар компании Илона Маска Tesla.

В декабре 2017 года основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал первое фото тяжелой ракеты Falcon Heavy. Аппарат засняли в монтажно-испытательном корпусе космодрома на мысе Канаверал.

Базой для новой модели послужила Falcon 9. Тяжелая версия состоит из двух боковых ступеней и центрального блока. При запуске будут работать сразу 27 двигателей. Длина ракеты составляет 70 метров, а вес 1400 тонн. Она сможет выводить на низкую орбиту нагрузку массой свыше 60 тонн. Falcon Heavy намного превзойдет все современные ракеты.

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